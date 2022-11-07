Росіяни створили свої «прокуратури» в окупованих регіонах України

Росіяни створили так звані «прокуратури» на території чотирьох тимчасово окупованих областей України. Про це повідомляє «РИА Новости» із посиланням на прес-служби у генпрокуратури РФ.



«Генеральний прокурор Російської Федерації Ігор Краснов підписав накази про утворення в системі прокуратури Росії прокуратур "Донецької та Луганської народних республік", Херсонської та Запорізької областей з метою організації належного прокурорського нагляду в утворених "суб'єктах РФ"», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що наказ передбачає «формування апаратів "прокуратур" зазначених регіонів, а також підпорядкованих ним "прокуратур" міст та районів».