Головні події в окупації 7 листопада

07 листопада 2022, 23:18

Головні події в окупації 7 листопада

Суспільство

Біля захопленого військами РФ Маріуполя на місці масового поховання виявлено понад 1500 нових могил. На супутникових знімках Maxar зафіксовано зростання навесні трьох масових поховань біля Маріуполя. Мова про цвинтарі у Старому Криму, Мангуші та Виноградному.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що у стихійних похованнях на території окупованої Сєвєродонецької агломерації знайдено останки 408 осіб.

Населені пункти на окупованій території Донецької області погано підготовлені до  опалювального сезону. За словами голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна, більшість випадків, коли споживачам не подається тепло, пов'язані із недостатньою кількістю води в опалювальній системі.

У Донецьку виникла пожежа у будівлі на вулиці Артема, де раніше знаходився офіс Донецької залізниці. Після подій 2014 року там була адміністрація проросійського "керівника" регіону Олександра Захарченка. Донеччани називали це місце «найрежимнішим у місті». Пожежа почалася близько третьої години ночі 7 листопада, станом 21:00 ліквідація пожежі все ще тривала.

Російські окупанти заявили про завершення «евакуації» з Херсона. У понеділок, 7 листопада, з правого берега Дніпра пішов останній теплохід. Так, людям, які залишилися в місті, пропонується виїжджати самотужки.

Видання The Insider дізналося, що у селі Завітне Бажання на кордоні Запорізької та Донецької областей окупанти створили табір для мобілізованих росіян, які відмовляються воювати.

Росіяни створили так звані «прокуратури» на території чотирьох тимчасово окупованих областей України. Нібито з метою організації належного «прокурорського нагляду» в утворених «суб’єктах РФ».

Військові дії

Угрупування «ДНР» заявило про смерть підлітка внаслідок обстрілу Донецька. Окрім того, постраждали двоє людей у Кіровському районі Донецька та один — у селі Володимирівка під Волновахою.

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