Російські війська за минулу добу вбили трьох мешканців Донецької області

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби, 7 листопада, внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Смерті зафіксовано у Бахмуті та Красногорівці. Ще семеро людей отримали поранення.



«Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 убитих росіянами під час окупації — у Ямполі», — зазначив Кириленко.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинув 1171 мирний житель. 2555 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні і заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.