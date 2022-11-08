Окупанти обстріляли з «Градів» та артилерії дві громади на Дніпропетровщині

Російські війська обстріляли з «Градів» та важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області – Марганецьку та Нікопольську. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він наголосив, що обійшлося без постраждалих.

«У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід», - розповів голова Дніпропетровської ОВА.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу в регіоні через російські обстріли загинули троє мирних жителів.