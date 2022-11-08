В окупованому Сватовому знищено склад із боєприпасами армії РФ

У захопленому армією РФ Сватовому знищено склад із боєприпасами окупантів. Про це повідомили у Луганській ОВА.



Зазначається також, що окупаційна так звана «адміністрація» Сєвєродонецька створила в місті комісію, що постійно діє, з виявлення та огляду житлових приміщень, в яких ніхто не проживає, з подальшим внесенням об'єктів до маневрового фонду.

«Загарбникам це необхідно для надання житла громадянам, які втратили домівки. Серед них, у переважній більшості, чомусь, колаборанти та військові. Перевіряють квартири, про які сповістили сусіди. Деякі адреси вже опубліковано у мережі», - пояснили у Луганській ОВА.

У Білокуракіному, за інформацією адміністрації, повернули пам'ятник Леніну.



До того ж у Луганській ОВА повідомили, що ЗСУ відбили чергову атаку військ РФ у районі Білогорівки, а окупанти продовжують обстріл населених пунктів регіону.

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні і заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.



