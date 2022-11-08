У Харківській області двоє людей підірвалися на вибухонебезпечних предметах

На Харківщині двоє людей підірвалися на вибухонебезпечних предметах, їх госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



Так, під час розмінування у Харківському районі області отримав травму 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як тяжкий. У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він також госпіталізований, стан тяжкий.



«Закликаємо громадян бути обачними: не ходіть лісосмугами, полями, чагарниками. Ворог пройшов і приватні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури. Процес розмінування на Харківщині триває», - написав Синегубов.



Крім цього, минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського району Харківської області. Пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних будинків, постраждалих серед мирного населення немає.