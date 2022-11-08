Війська РФ обстрілюють ділянку фронту від Вугледару до Сіверська

08 листопада 2022, 10:25

Війська РФ обстрілюють ділянку фронту від Вугледару до Сіверська

Вночі та вранці російські війська продовжили атакувати ділянку фронту від Вугледару до Сіверська. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він розповів, що на Волноваському напрямку поранено 1 людину в Вугледарі, також на території громади під обстріл потрапили Павлівка та Богоявленка, було пошкоджено 6 будинків.

На Донецькому напрямкку, за інформацією Кириленка, обійшлося без жертв.

«Вночі Авдіївка зазнала обстрілів із артилерії та Градів – постраждало старе місто. Також під обстрілами – околиці Мар’їнської та Очеретинської громад, та Гостре Курахівської громади. У Гострому пошкоджено 8 будинків», - написав голова Донецької ОВА.

Павло Кириленко розповів, що на Горлівському напрямку продовжуються інтенсивні обстріли Торецької громади та поблизу Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського у Соледарській громаді. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Також у Донецькій ОВА повідомили, що на Лисичанському напрямку окупанти обстрілювали Сіверськ, а також поблизу населених пунктів Серебрянка та Дронівка. Обійшлося без жертв, а інформація про ушкодження уточнюється.

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні і заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.

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