Біля окупованого Маріуполя пролунали три потужні вибухи

Три потужні вибухи прогриміли поблизу окупованого військами РФ Маріуполя. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



Він уточнив, що вибухи були у селі Нікольське Маріупольського району, яке знаходиться за 15 км від Маріуполя.



Пізніше Петро Андрющенко уточнив, що у селі працює система ППО окупантів «з лісосмуги у районі лікарні».

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні і заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.