Війська РФ зруйнували на Донеччині за добу 20 цивільних обʼєктів

Правоохоронці задокументували 28 ударів по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.



Російські війська обстріляли 15 населених пунктів, атакувавши міста Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Вугледар, Курахове, Часів Яр, Соледар, смт Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Петрівка, селах Красногорівка, Карлівка.

Окупанти обстрілювали Донеччину з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерії, мінометів.

Зруйновано та пошкоджено окупантами 20 цивільних об'єктів регіону – 16 житлових будинків, два заводи, господарську споруду, автомобіль.

«Зафіксовано чотири ракетних удари із ЗРК «С-300» по Краматорську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали», – розповіли поліцейські.

Також повідомляється, що окупанти з авіації вдарили по Красногорівці, пошкодивши в населеному пункті три приватні будинки.

З реактивної артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Є вбиті та травмовані, руйнування отримав один багатоквартирний та 2 приватні будинки. Також повідомляється, що є поранені у Соледарі та Вугледарі.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 136 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 28 400 осіб, у тому числі 4406 дітей, 1772 людей з інвалідністю.

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.