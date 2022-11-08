На деокупованих територіях Херсонської області знайдено тіла ще трьох мирних жителів

На деокупованих територіях Херсонської області виявлено ще три тіла цивільних, убитих окупантами. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



За попередніми даними, загиблі – місцеві жителі.



«Двоє із них загинули внаслідок обстрілу ворожими військами населеного пункту. На тілі третього зафіксовано сліди насильницької смерті», - йдеться у повідомленні.



Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.



Продовжується досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).