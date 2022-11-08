Окупанти грабують Херсонщину, вивозять вантажівками побутову техніку та обладнання

08 листопада 2022, 20:58

Окупанти грабують Херсонщину, вивозять вантажівками побутову техніку та обладнання

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують мародерство та пограбування, знищення інфраструктури. Про нові факти повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

«7 листопада через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів із побутовою технікою та будівельними матеріалами. Триває демонтаж та вивіз обладнання, веж мобільного зв'язку українських операторів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та обладнання сонячної електростанції.

«З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі мистецькі цінності, меблі та обладнання», — додали у Генштабі.

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