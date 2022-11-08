За три місяці з небезпечних районів евакуювали майже 300 тисяч людей

За останні три місяці з територій, що прилягають до зон бойових дій, евакуйовано понад 288 тисяч осіб. Про це повідомив на брифінгу заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє «Інтефакс-Україна».



Він зазначив, що з цього числа 60 тисяч – діти та 7,5 тисяч – люди з інвалідністю.



«Станом на сьогодні на території 15 областей обладнано 1 мільйон місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», - сказав Тимошенко.



За його словами, найбільша кількість вільних місць у Рівненській (37 тисяч), Закарпатській (понад 15 тис), Одеській (18690), Житомирській (понад 28 тисяч), Хмельницькій (понад 17 тисяч) областях.



Найбільша кількість зайнятих місць – у Вінницькій, Полтавській, Львівській та Кіровоградській областях.