Головні події в окупації 8 листопада

Суспільство



Російські регіони складають нові бюджети, в яких частина видатків піде на утримання анексованих українських територій. У більшості гроші виділяються з резервних фондів, де акумулюють кошти на боротьбу з наслідками надзвичайних ситуацій, для допомоги пенсіонерам та ветеранам. Відновлення окупованих територій коштуватиме Росії дорого. Подробиці – у матеріалі нашої журналістки.



У захопленому військами Росії Маріуполі окупанти повністю зафарбували мурал «Мілана». Мурал було створено у 2018 році. На ньому зображено Мілану, мама якої загинула у 2015 році під час обстрілу російськими військами маріупольського мікрорайону «Східний».



16 котелень із 268 так і не вдалося на даний момент запустити в роботу в окупованому Донецьку. Про це заявив директор «Донбасстеплоенерго» Олексій Цюпка. Також він визнав, що нестача співробітників у котельнях у Донецьку становить 70%.



За даними Генштабу ЗСУ, росіяни вивозять із Херсонської області обладнання, вежі мобільного зв'язку українських операторів, мистецькі цінності з Херсонського обласного музею Шовкуненка.



Бойові дії



У угрупуванні «ЛНР» заявили, що внаслідок обстрілу окупованого міста Кремінна на Луганщині загинула жінка похилого віку і поранений чоловік.



У захопленому військами Росії Донецьку внаслідок обстрілу загинула дівчинка-підліток 2007 року народження, заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



У Росії – новий скандал , пов'язаний із мобілізованими. Під Макіївкою на Луганщині загинули понад 500 призовників. Ряд ЗМІ, посилаючись на їхніх родичів, повідомляє, що знищено цілий батальйон з Воронезької області.



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