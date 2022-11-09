На Донеччині через обстріл загинули троє мирних жителів

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Смерті людей зафіксовано у селі Костянтинівка, Часовому Яру та Авдіївці.



Ще одинадцять людей отримали поранення.



«Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації — у Ямполі», — розповів Кириленко.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1177 мирних жителів. 2566 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що за останні три місяці з територій, прилеглих до зон бойових дій, евакуйовано понад 288 тисяч осіб.