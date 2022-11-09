У Донецьку через обстріли за добу загинули двоє людей, ще троє поранені

Минулої доби на окупованій частині Донецької області через обстріли загинули двоє людей. Про це заявили у «СЦКК ДНР».



Зазначається, що у Кіровському районі Донецька загинула дівчинка-підліток 2007 року народження, у Ленінському районі — чоловік 1954 р.н.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє цивільних осіб у Ленінському та Куйбишевському районах Донецька.



Також повідомляється про одного пораненого у Донецьку сьогодні вранці.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Ще 11 людей отримали поранення.



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