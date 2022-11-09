Колаборанти вимагають від тих, хто виїхав зі Сватового, повернутися на роботу

Колаборанти людям, які залишили захоплене військами РФ місто Сватове Луганської області, відправляють SMS з вимогою повернутися на робочі місця. Про це повідомляють у Луганській ОВА.



Зазначається, що у випадку, якщо ті, хто виїхав зі Сватового, не повернуться до окупованого міста, їх обіцяють звільнити. Поблизу ж населеного пункту російські війська продовжують обстріли.

Армія РФ, за інформацією Луганської ОВА, все частіше зберігає боєкомплекти у фурах, оскільки склади формувати бояться.

«Зокрема, багато таких автівок помітили жителі Алчевська. Вночі боєкомплекти із них завантажують у менші транспортні засоби для оперативної доставки на фронт», - розповіли в адміністрації.

Також у Луганській ОВА розповіли, що є випадки, коли у регіоні зникає зброя.



«Як от в Антрациті, де мобілізовані ув’язнені при підготовці вкрали зброю і втекли – зайшли їх лише через дві доби у шахті. Що вони встигли зробити за цей час – невідомо», – повідомили у Луганській ОВА.

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу в результаті обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.