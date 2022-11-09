У Донецькій ОВА розповіли про обстріл регіону окупантами

09 листопада 2022, 10:34

У Донецькій ОВА розповіли про обстріл регіону окупантами

Російські війська вдарили по Краматорську – 1 дитину поранено, пошкоджено школу та прилеглі будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він розповів, що на Донецькому напрямку армія РФ обстріляла Курахове, вдарила по приватному сектору та промисловому об'єкту. До того ж на цьому напрямку була атакована з артилерії Авдіївка – 1 особа загинула, 1 поранено. 3 людей було поранено у Красногорівці.

«На Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада. У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено. Пошкоджені дитсадок, школа та інфраструктурний об’єкт, повністю знищено 4 будинки, часткових руйнувань зазнали ще щонайменше 16. Гучно минула ніч у Світлодарській громаді, були обстріли околиць Торецької та Соледарської громад», - повідомили у Донецькій ОВА.

За інформацією Кириленка, на Лисичанському напрямку під вогнем Торське та Зарічне, а в Лиманській громаді – Серебрянка, Дронівка, а також Сіверськ та Сіверська громада. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань встановлюється.

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу в результаті обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.

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