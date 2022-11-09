СБУ знешкодила ДРГ, яка готувала вбивства командирів Сил спецоперацій

Затримання. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу ФСБ, яка готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Встановлено, що диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та прикордонних районів Сумської області. Одним із головних завдань був збір персональних даних та місць знаходження командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.



«Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їхнього озброєння та військової техніки. За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України», — зазначили у СБУ.



Там уточнили, що до складу групи увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення.



«Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії та затримали диверсантів, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованої схованки у Сумській області», — повідомили у відомстві.



Зазначається, що під час огляду схованки правоохоронці виявили:

дві протитанкові міни ТМ-62М із підривниками;

дві бойові гранати РГО із запалами;

автомат Калашнікова зі спорядженим магазином.

Цю зброю ДРГ планувала використати для здійснення диверсій на території регіону.



«Також під час обшуків на місцях проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами конспіративного листування з представником ФСБ. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України», — підсумували в СБУ.