Російські війська за добу знищили 50 цивільних обʼєктів Донецької області

Правоохоронці задокументували 22 факти порушення законів та звичаїв війни військами РФ на Донбасі за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені цивільні мешканці, серед постраждалих – дитина у Краматорську.



За добу російські війська обстріляли 13 населених пунктів. Окупанти атакували міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, Курахове, Красногорівка, смт Велика Новосілка, селах Бердичі, Веселе, Карлівка, Дружба, Красногорівка, Пречистівка.

Армія РФ обстрілювала регіон авіацією, РСЗВ «Град» та ТГС-1А «Сонцепек», ЗРК «С-300», артилерією, мінометами.

За минулу добу знищено та пошкоджено російськими військами 50 цивільних об'єктів Донецької області – 32 житлові будинки, дитячий садок, школа, трансформатор, цехи коксохімічного заводу, приміщення автобази, торгові павільйони, автомобілі.

Авдіївку армія РФ 10 разів атакувала з «Градів», «Сонцепєків» та артилерії. Пошкоджено 5 приватних будинків та об'єкти інфраструктури, є вбиті та поранені.

«Авіаудар ракетою Р-77 російська війська завдали по Краматорську. Травмовано дитину 2014 року народження. Зафіксовано ракетний удар із ЗРК «С-300» по Кураховому. Ворожі снаряди поцілили в приватні оселі та критичну інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали», – розповіли поліцейські.

З реактивної артилерії російські військові обстріляли Часів Яр, убили та поранили цивільних. Зруйновано 7 приватних будинків та об'єкти інфраструктури.

Внаслідок артилерійських обстрілів травмувалися мирні жителі у містах Красногорівка, Бахмут, селах Дружба, Пречистівка.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 177 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 28 600 осіб, у тому числі 4441 – дітей, 1796 – людей з інвалідністю.

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу в результаті обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.