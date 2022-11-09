Більшість запущених по Україні іранських дронів було збито ЗСУ

Армія РФ випустила понад 400 іранських дронів по території України, більшість із них було збито українськими військовими. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Понад чотириста БПЛА вже завдали ударів по Україні, більшість - знищено силами оборони», - сказав він, зазначивши, що ППО з кожною атакою збиває їх дедалі більше.

Юрій Ігнат розповів, що на використання іранських дронів впливає їхня наявність, підготовка та транспортування, а також погодні умови. Із цим військовий пов'язав той факт, що застосування іранської зброї проти України окупантами дещо знизилося останнім часом.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що після опівночі армія РФ атакувала Україну з тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БПЛА «Shahed-136». П'ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування «Схід».

Раніше у Десантно-штурмових військах ЗС України повідомили про знищення у Донецькій області БПЛА «Орлан-10» російських військ.