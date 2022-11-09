П'ятеро бойовиків, які брали участь у захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька, засуджені до реальних термінів – СБУ

П'ятеро бойовиків угруповань «ЛНР» та «ДНР», які брали участь в окупації міста Маріуполь Донецької області та Сєвєродонецька Луганської області, рішенням суду засуджено до позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі СБУ.



«До реальних термінів ув'язнення засуджено п'ятьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР". Четверо з них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10», - йдеться у повідомленні.



За даними правоохоронців, четверо бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк у складі 4-ї окремої мотострілецької бригади «ЛНР», були взяті в полон українськими військовими під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині. За рішенням суду їх засуджено до 13 років позбавлення волі.



Ще одного бойовика, повідомляють у СБУ, засуджено до 10 років позбавлення волі.



«Він перебував у складі так званого "105-го стрілецького полку ДНР" 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населені пункти Приазов'я», – уточнюється у повідомленні.



У СБУ інформують, що у липні 2022 року підрозділ, в якому воював бойовик, був передислокований до району Мар'їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки, українські військові підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, та затримали його.