За добу на Донеччині відновлено електропостачання у трьох населених пунктах

Минулої доби ремонтні бригади відремонтували пошкодження електромереж для трьох населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Знову отримує електропостачання понад 1 тисяча домогосподарств. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Донецькі електромережі.



Поки що без світла — 97 населених пунктів, де спеціалісти енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт.



«Енергетики обов'язково повернуть світ усім мешканцям області, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.



Сьогодні НЕК «Укренерго» знову був змушений запровадити на Донеччині стабілізаційні відключення світла. Орієнтовний графік вимкнень – на сайті компанії.