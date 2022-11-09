Дружини росіян, що воюють в Україні, приїхали за своїми чоловіками до Луганської області

09 листопада 2022, 21:55

Дружини росіян, що воюють в Україні, приїхали за своїми чоловіками до Луганської області

Дружини мобілізованих росіян, що воюють на боці РФ в Україні, приїхали до Луганської області, щоб повернути чоловіків із війни. Про це повідомляє телеканал «Дощ».

Жінки приїхали спершу до села Валуйки, а потім збираються їхати до Старобільська (Луганська область). Перебуваючи в селі Валуйки, вони досягли обіцянки від командування, щоб їх мобілізованих чоловіків привезли сюди — цього не сталося. У зверненні, записаному увечері 9 листопада, жінки розповідають, що їхнім чоловікам пообіцяли завтра видати автомати та відправити далі.

Як розповіла вагітна дружина мобілізованого Світлана Горбатенко, її чоловіка мобілізували на початку жовтня, а після двотижневого очікування на полігоні на Білгородщині його відправили під Луганськ. Зі Сватового чоловіка перекинули до Красноріченського. Після цього мобілізовані вирішили йти подалі від лінії фронту. Через дві доби мобілізованих знайшло командування іншого підрозділу та відправило до Старобільська, у військову комендатуру, де зараз перебувають 60 осіб.

Ще одна дружина мобілізованого розповіла зі слів чоловіка, що тих, хто відступив, командування позначало фарбою та било. Жінка уточнила, що з першої роти, відправленої вперед, повернулося лише семеро людей.

«Ротний намалював їм хрести зеленою фарбою, зв'язав їм руки і почав їх бити», — сказала жінка, додавши, що потім він забрав цих сімох людей, більше їх ніхто не бачив.

Жінки, їх зібралося 20-30, мають намір їхати до Старобільська, щоб зустрітися з чоловіками, незважаючи на погану погоду та холод.

У селі Завітне Бажання на кордоні Запорізької та Донецької областей окупанти створили табір для мобілізованих росіян, які відмовляються воювати.

Угруповання «ДНР» мобілізувало 3500 студентів, зараз живими з них залишилося близько 2700 осіб. Про це повідомили батьки мобілізованих студентів, озвучивши відповідь на запит «міністерства освіти ДНР». Відео зі зверненням батьків до президента РФ Володимира Путіна повернути їхніх дітей з фронту опубліковано у соцмережах.

Незаконна мобілізація на підконтрольних угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» територіях продовжується . Водночас зростають хвилювання серед мобілізованих та їхніх сімей.

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