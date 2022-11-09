Шість громад на Донбасі залишаться без світла 10 листопада

У четвер, 10 листопада, орієнтовно з 10:30 до 16:30 мешканці Слов'янської, Краматорської, Дружківської, Костянтинівської, Торецької, Миколаївської громад залишаться без електроенергії. Про це повідомляється на сайті компанії «ДТЕК Донецькі Електромережі» 9 листопада.



Причина відключення – проведення ремонтних робіт на транзитному устаткуванні НЕК «Укренерго», яке живить північ Донецької області.



На сайті «ДТЕК Донецькі Електромережі» також закликають повідомляти про відсутність світла жителів населених пунктів, яких немає у списку громад, що потрапляють під відключення. Звернення можна залишати на сайті компанії, на сторінці у Facebook, через кол-центр та чат-боти в месенджерах.

З ночі 3 листопада на Донеччині введено екстрені відключення світла.



З 4 листопада за розпорядженням НЕК «Укренерго» на Донеччині проходять стабілізаційні відключення світла.



З 5 ранку 8 листопада за розпорядженням НЕК «Укренерго» на Донеччині проходили стабілізаційні відключення світла.