Головні події в окупації 9 листопада

09 листопада 2022, 23:50

Головні події в окупації 9 листопада

Ситуація у Херсонській області

 Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести війська із Херсона на лівий берег Дніпра. Генерал Сергій Суровікін у свою чергу заявив, що захоплений росіянами Херсон та прилеглі населені пункти не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати через обстріли, а також через нібито заборонені методи ведення бойових дій з боку ЗСУ. Тому звана «адміністрація» області ухвалила рішення про евакуацію людей із правобережної частини Дніпра до окупованого Криму. Понад 115 тисяч людей покинули цей район, стверджує Суровікін.

 Місцеве видання «Міст» повідомляє, що в результаті підривів зруйновано як мінімум три мости в окупованій частині області.

 Заступник голови окупаційної «адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Він нібито не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення з вантажівкою, яка робила небезпечний маневр. Голову окупаційної «адміністрації» Володимира Сальдо раніше було госпіталізовано – у нього діагностували отруєння.

 Суспільство

 У так званому «міністерстві будівництва та ЖКГ» заявили, що в Маріуполі понад 624 багатоквартирні будинки, зруйновані боями, не підлягають відновленню. Стверджується, що у приватному секторі пошкоджено майже 80% будинків.

 В окупованому Донецьку, як і раніше, не вирішена проблема з водопостачанням . Питну воду людям привозять та роздають, розливаючи у пляшки та інші ємності. Один із таких центрів роздачі — у Палаці спорту «Дружба». Якою сьогодні була черга за водою, показали у місцевому паблику у Telegram.

Глава окупаційної адміністрації Ясинуватої анонсував віялові відключення електроенергії для зниження навантаження на мережу. За його словами, електричні мережі працюють на максимально максимальному рівні.

Колаборанти відправляють SMS людям, які залишили захоплене військами РФ місто Сватове Луганської області, з вимогою повернутися на робочі місця.

Дружини мобілізованих росіян, що воюють на боці РФ в Україні, приїхали до Луганської області, щоб повернути чоловіків з війни.

 Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили , що внаслідок обстрілу окупованого Донецька сталося пряме влучання у житловий будинок по вулиці Артема, поранено двох людей.

«Депутат ради ДНР» Михайло Жуков загинув під час бойових дій під Вугледаром. Жуков з 2014 року приймав участь в боях проти української армії . Зокрема, він воював під Шахтарськом, у Донецькому аеропорту та за Дебальцево.

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