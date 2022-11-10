Військові показали фото села Яковлівка, що обстрілюється армією РФ

Військові з 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ опублікували фото села Яківлівка, яке знаходиться неподалік Соледара та Бахмута Донецької області. Усі ці населені пункти регулярно атакують російські війська, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.



«Спроби штурмів вже …надцять невдалих. Окупаційні війська стерли село вщент. Місцеві які не виїхали - вбиті росіянами. Ми стоїмо. Ми не здамося. Ми переможемо!» – написали військові.

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні і заявив, що Донецька область залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.