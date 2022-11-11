Вночі війська РФ обстріляли три громади Дніпропетровської області

Російські окупанти вночі обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Війська РФ атакували Марганецьку, Нікопольську та Мирівську громади.

«Туди прилетіли понад 50 снарядів із російських «Градів» та важкої артилерії», - написав Резніченко.

Глава Дніпропетровської ОВА зазначив, що обійшлося без постраждалих, але було пошкоджено коледж та житло. Деталі атак уточнюються.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська вночі завдали ракетного удару по Миколаєву. За його словами, окупанти вдарили по житловій п'ятиповерхівці. В результаті загинули двоє людей, ще двоє — поранені.