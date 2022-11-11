У міноборони РФ прокоментували перекидання армії РФ на лівий берег Дніпра

11 листопада 2022, 14:05

У міноборони РФ прокоментували перекидання армії РФ на лівий берег Дніпра

У міноборони РФ заявили, що сьогодні, 11 листопада, вони о 5-й годині ранку завершили перекидання російських військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Про це із посиланням на заяву міністерства повідомляє російське ЗМІ «Ріа новини».

Стверджується, що «жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено, всі російські військовослужбовці переправилися на лівий берег, втрат особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів російського угруповання не допущено».

Міноборони РФ додало, що російські сили, що переправилися, «зайняли заздалегідь підготовлені в інженерному відношенні оборонні рубежі і позиції».

Також російські окупанти розповіли, що ЗСУ вночі завдали по їх переправах 5 ударів реактивними снарядами HIMARS, за даними міноборони РФ, російська ППО збила 28 снарядів.

 

Ще за темою

Місця
Херсонська область Херсон
Інше
Війна деокупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:42
У Криму «КАМАЗ» окупантів зіткнувся з легковиком, 17 постраждалих
11:53
Окупанти запустили у Маріуполі телеканал
11:13
Антонівський міст зруйновано
10:22
У Сєвєродонецькій громаді армія РФ посилила фільтраційні заходи
09:57
У багатоповерхівці у Мелітополі пролунав вибух
09:30
«ЛНР»: У Лисичанську поранено двох людей
09:28
ЗСУ відбили атаки армії РФ у районі 4 сіл Луганської області
23:27
Головні події в окупації 10 листопада
17:39
Відступ Росії із Херсона — що далі ►
15:53
Це може зайняти місяць: Як можна виїхати з Маріуполя, розповів мер
15:42
«ЛНР»: Внаслідок обстрілу Криничного загинули двоє людей, четверо поранені
15:11
Горять квартири: Мер Бойченко пояснив, чому Маріуполь не готовий до холодів
12:37
В ОП заявили, що російські окупанти у Херсоні мінують все, що можуть
11:58
У Донецьку через обстріл почалися пожежі
11:07
«ЛНР»: У ході обстрілу поранено шістьох мешканців Кремінної
Всі новини
14:05
СБУ повідомила про підозру громадянина РФ, який готував держпереворот в Україні
14:05
У міноборони РФ прокоментували перекидання армії РФ на лівий берег Дніпра
13:37
Число загиблих внаслідок ракетної атаки на Миколаїв зросло до семи
13:23
Над Херсонською облрадої піднято український прапор, ЗСУ вже у місті
12:44
У Кремлі заявляють, що цілей «воєнної операції» можна досягти мирним шляхом
12:42
У Криму «КАМАЗ» окупантів зіткнувся з легковиком, 17 постраждалих
12:13
Армія РФ обстріляла Донецьку область РСЗВ «Град» та артилерією
12:13
З Донецької області евакуювали двох левенят. Вони у тяжкому стані
11:53
Окупанти запустили у Маріуполі телеканал
11:13
Антонівський міст зруйновано
10:52
Які громади потрапили під обстріл на Донеччині, розповів Кириленко
10:30
«ЛНР» та «ДНР» назвали кількість загиблих та поранених за добу
10:22
У Сєвєродонецькій громаді армія РФ посилила фільтраційні заходи
09:57
У багатоповерхівці у Мелітополі пролунав вибух
09:30
«ЛНР»: У Лисичанську поранено двох людей
Всі новини
ВІДЕО
Антонівський міст зруйновано
11 листопада, 11:13
«Цап-царап»: мер Маріуполя пожартував над словами Путіна ►
10 листопада, 20:26
Відступ Росії із Херсона — що далі ►
10 листопада, 17:39

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама