У міноборони РФ прокоментували перекидання армії РФ на лівий берег Дніпра

У міноборони РФ заявили, що сьогодні, 11 листопада, вони о 5-й годині ранку завершили перекидання російських військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Про це із посиланням на заяву міністерства повідомляє російське ЗМІ «Ріа новини».

Стверджується, що «жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено, всі російські військовослужбовці переправилися на лівий берег, втрат особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів російського угруповання не допущено».

Міноборони РФ додало, що російські сили, що переправилися, «зайняли заздалегідь підготовлені в інженерному відношенні оборонні рубежі і позиції».

Також російські окупанти розповіли, що ЗСУ вночі завдали по їх переправах 5 ударів реактивними снарядами HIMARS, за даними міноборони РФ, російська ППО збила 28 снарядів.