СБУ повідомила про підозру громадянина РФ, який готував держпереворот в Україні

11 листопада 2022, 14:05

СБУ повідомила про підозру громадянина РФ, який готував держпереворот в Україні

СБУ підозрює громадянина Росії у підготовці силового захоплення влади в Україні. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

 «В результаті ретельної слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту. Останній пов'язаний із російськими спецслужбами та координувався окремими представниками адміністрації президента Росії», - йдеться у повідомленні.

 За даними слідства, фігурант є засновником громадських структур на території РФ, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох «слов'янських» держав: України, Росії та Білорусі.

 Встановлено, що після Революції гідності та початку російської агресії чоловік працював на підтримку дій Росії, спрямованих на недопущення європейського вектору розвитку України.

 «Він вступив у змову з одним із українських суспільно-політичних діячів, пов'язаних із "Українським вибором" Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні», - йдеться у повідомленні.

 Домовленість між українськими та російськими учасниками передбачала використання створених на території Росії та України громадських організацій та фондів для налагодження схеми надходження в Україну з РФ коштів.

 Правоохоронці з'ясували, що фігуранти започаткували додаткові проросійські структури, які мали надавати організаційну та силову підтримку насильницькій зміні конституційного ладу України. Саме вони мають стати «джерелом кадрів» для нової влади.

 Перед початком повномасштабного вторгнення один із фігурантів перейшов до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту.

 За даними СБУ, підозрюваний ще до початку російської агресії кілька разів приїжджав до України під приводом відвідування родичів. Саме тоді займався координацією проросійських громадських формувань та окремих діячів.

 Зокрема, фігурант надавав ідеологічну підтримку учасникам партії “Слов'янський народно-патріотичний союз”, яка згодом змінила назву на “Партію політики Путіна”, після чого – на “Русь єдина”. За антиукраїнську діяльність вказана політична сила заборонена рішенням суду», - йдеться у повідомленні.

 Громадянину РФ оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 (змова з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу та захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

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