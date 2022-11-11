У Донецькій області відновили електроенергію у чотирьох населених пунктах

Минулої доби ремонтні бригади відновили електропостачання для мешканців 4 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Донецькі електромережі.



«За вчора фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю або частково повернути світло до будинків мешканців 4 населених пунктів Донецької області. Це дозволило відновити електропостачання для 1289 домогосподарств», - йдеться у повідомленні.



Все ще без світла — 99 населених пунктів, де спеціалісти енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт.



Енергетики очікують на дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.



У компанії також нагадали, що сьогодні з 14.00 за розпорядженням НЕК «Укренерго» відбуваються стабілізаційні відключення електропостачання по всій території області.