Кадрові перестановки: «ДНР» змінила «міністрів» та «заступників голови»

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території провели кадрові перестановки у складі так званого «уряду». «Укази» про призначення підписав очільник угруповання Денис Пушилін, передає сепаратистський сайт «ДАН».
Призначено:
- Євген Солнцев — «першим заступником голови», раніше він був «заступником голови»;
- Рустам Мінгазов — «першим заступником голови», раніше був «радником голови»;
- Володимир Єжиков — «заступником голови», раніше «виконував обов'язки заступника голови»;
- Тетяна Переверзєва — «заступницею голови», раніше «виконувала обов'язки заступниці голови»;
- Денис Цуканов — «заступником голови — керівником апарату уряду»;
- Андрій Чертков — «заступником голови — міністром вугілля та енергетики»;
- Володимир Рущак — «заступником голови — міністром промисловості та торгівлі»;
- Артем Крамаренко — «заступником голови — міністром агропромислової політики та продовольства».
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