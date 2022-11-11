Головні події в окупації 11 листопада

11 листопада 2022, 23:26

Головні події в окупації 11 листопада

Деокупація

Збройні сили України сьогодні визволили Херсон. У центрі зібралися мешканці міста з українськими прапорами та символікою.

 Однак влада поки що не рекомендують повертатися на звільнені території Херсонщини, оскільки російські війська продовжують обстріл інфраструктури.

 У місті ще лишилися російські військові, їм пропонують здатися. У ГУР МОУ запевнили, що у разі добровільної здачі в полон Україна гарантує збереження життя та безпеку.

 Прокремлівський воєнкор Олександр Коц із Херсона повідомив про руйнування двох прольотів Антонівського мосту в районі Херсона.

 Українські військові звільнили від російської окупації всю територію Миколаївщини, окрім Кінбурнської коси.

 У звільнених від окупантів населених пунктах Донецької області виявили 120 стихійних поховань.

 Політика

 На підконтрольному угрупуванні "ДНР" території провели кадрові перестановки у складі так званого "уряду". «ДНР» змінила вісім своїх «чиновників».

 Суспільство

 Росія збирається у 2023 році видати атестати без іспитів випускникам шкіл, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

 В окупованому Маріуполі у тестовому режимі розпочав мовлення телеканал «Маріуполь 24».

 Бойові дії

 На основі відкритих джерел російська служба ВВС спільно з виданням "Медіазону" з'ясували , що станом на 11 листопада в Україні загинуло понад 8712 російських військовослужбовців.

 У угрупуванні «ДНР» заявили , що сьогодні в Донецьку в ході обстрілу постраждали двоє людей.

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