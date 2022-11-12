Наєв перевірив боєздатність ЗСУ на північному напрямку

12 листопада 2022, 14:39

Наєв перевірив боєздатність ЗСУ на північному напрямку

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність та злагодженість дій підрозділів щодо відбиття можливого вторгнення супротивника на північному напрямку — з території РФ та Республіки Білорусь. Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

За словами Наєва, мета роботи на опорному пункті — перевірка організації бойової служби та виконання завдань підрозділом.

За сценарієм тренувань супротивник прорвав кордон, намагаючись просунутися до позицій українських військових. ЗСУ стримали загарбників, відбивши наступ за підтримки артилерії.

Командувач зазначив, що, за результатами навчань, військові ще раз підтвердили свою боєздатність, професійну майстерність та наявність необхідних навичок.

Також Наєв перевірив один з підрозділів прикордонної служби, який виконує завдання з охорони державного кордону безпосередньо на водній ділянці, що розділяє Україну та Білорусь.

«Щоб бачити у реальному режимі часу дії Збройних сил та прикордонної служби Білорусі, тут організовано постійне патрулювання. Охорона українського кордону налагоджена нашими прикордонниками за відповідними правилами. Вони виходять на патрулювання прибережної зони тричі на день. Щоб охопити якнайбільшу територію, для моніторингу використовуються квадрокоптери», — повідомив командувач.

Крім цього, за словами генерал-лейтенанта, на цій ділянці вже проведено певні заходи щодо фортифікаційного обладнання, а також посилення їх різними вогневими засобами.

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