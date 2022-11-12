Сьогодні окупанти завдали 14 авіаударів по Україні — зведення Генштабу

З початку доби російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів по території України та здійснили до 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Під удари потрапили понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



У Генштабі розповіли про обстріли, здійснені окупантами за добу:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Славгород та Ромашкове Сумської області;

— з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Славгород та Ромашкове Сумської області; на Слобожанському напрямку — зафіксовано 23 артилерійські обстріли районів населених пунктів, розташованих неподалік лінії зіткнення;

— зафіксовано 23 артилерійські обстріли районів населених пунктів, розташованих неподалік лінії зіткнення; на Куп'янському та Лиманському напрямках — з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Майданчик, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ;

— з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Майданчик, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ; на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Опитне, Білогорівка та Нью-Йорк;

— з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Опитне, Білогорівка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії по районах Мар'їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного;

— з танків та різнокаліберної артилерії по районах Мар'їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — із танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Щербаки, Степове та Пречистівка.

«На Південнобузькому напрямку ворог, після підривів Антонівського автомобільного та залізничного мостів, дороги через дамбу Каховської ГЕС та інших раніше наведених мостових переправ здійснює інженерне обладнання позицій на лівому березі річки Дніпро», — зазначили у Генштабі ЗСУ.



Повідомляється, що авіація Сил оборони протягом доби завдала по окупантах 11 ударів, під враження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.



Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони вразили один пункт управління, 11 районів скупчення живої сили, озброєння та військової техніки та інші важливі військові об'єкти окупантів.