Сьогодні окупанти завдали 14 авіаударів по Україні — зведення Генштабу

З початку доби російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів по території України та здійснили до 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Під удари потрапили понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
У Генштабі розповіли про обстріли, здійснені окупантами за добу:
«На Південнобузькому напрямку ворог, після підривів Антонівського автомобільного та залізничного мостів, дороги через дамбу Каховської ГЕС та інших раніше наведених мостових переправ здійснює інженерне обладнання позицій на лівому березі річки Дніпро», — зазначили у Генштабі ЗСУ.
Повідомляється, що авіація Сил оборони протягом доби завдала по окупантах 11 ударів, під враження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.
Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони вразили один пункт управління, 11 районів скупчення живої сили, озброєння та військової техніки та інші важливі військові об'єкти окупантів.