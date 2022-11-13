Маріупольський район зазнав нашестя окупантів, що втекли з Херсонщини

13 листопада 2022, 15:22

Маріупольський район зазнав нашестя окупантів, що втекли з Херсонщини

Прибуття військових окупантів із Херсонського напрямку до Маріупольського району спостерігається другий день поспіль. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко у Telegram.

 «Вчора великі колони з сотні автомобілів з військовими прибули дорогою Мангуш-Урзуф. Прибулих розселяють по пансіонатах та базах відпочинку у с. Ялта, с. Нова Ялта, с. Ірпінь. Розселенням займається окупаційний МНС Мангуша», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові регулювальники чергують на кожному перехресті цієї дороги «в очікуванні чергових окупантів із Херсона на розселення».

Андрущенко розповів про потік цивільних автомобілів, що стрімко зростає, з російськими номерами. Водії кажуть, що вони їдуть з Херсона. Усі військові та цивільні розраховуються гривнею у місцевих магазинах.

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