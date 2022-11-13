США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України

США найближчими тижнями оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, спілкуючись у неділю з журналістами, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Ми, як і раніше, стабільні у наданні допомоги в галузі безпеки. Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший протягом найближчих кількох тижнів, приблизно через аналогічний проміжок часу і того ж обсягу, якого ми дотримувалися протягом останніх кількох тижнів і місяців», — сказав Салліван.



Він також додав, що йдуть консультації з Конгресом США щодо додаткових ресурсів на наступний рік.