Головні події в окупації 13 листопада

13 листопада 2022, 23:33

Головні події в окупації 13 листопада

Деокупація

 Село Яцківка знаходиться у Лиманському районі Донецької області, що на березі Оскольського водосховища. У травні населений пункт окупували російські війська, 23 вересня Яцківку було звільнено ЗСУ. Місцеві жителі розповіли «Новинам Донбасу» про пережите.

 Українські військові звільнили від російських окупантів 179 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей, а також село Макіївка у Сватівському районі Луганської області.

 Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий заявив, що російські сили не контролюють селище Майорськ на Донеччині, тут тривають бої.

 Суспільство

 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти щодня зерновозами вивозять український урожай із усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району.

 Також за його даними, другий день поспіль спостерігається прибуття військових окупантів із Херсонського напрямку до Маріупольського району.

 Російський військовослужбовець розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки у Кремінній Луганській області. Про це повідомила прес-служба СБУ із посиланням на перехоплення.

 Один цивільний отримав поранення у Куйбишевському районі міста Донецька через обстріл, заявили у угрупуванні «ДНР».

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