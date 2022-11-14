У Донецькій області армія РФ за добу поранила чотирьох мирних жителів

За 13 листопада внаслідок обстрілів, які вели російські війська, поранено чотирьох цивільних у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Поранення цивільних зафіксовано у Кураховому, Бахмуті, Андріївці та Іванівському.



«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен військовий злочинець буде покараний!» - заявив голова адміністрації.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що на Херсонщині російська армія залишила після себе такі ж звірства, як і в інших регіонах, куди змогла зайти, а слідчими вже задокументовано близько 400 військових злочинів окупантів.