Окупанти обстріляли Дніпропетровську область понад 60 снарядами

Російські війська вночі обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади Нікопольського району на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що загалом регіон за ніч було атаковано понад 60 снарядами із «Градів» та важкої артилерії. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

«У Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. 45 000 родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води», - написав Резніченко, зазначивши, що енергетики ремонтують лінію, щоб запустити станцію.

Також, за його словами, російські снаряди пошкодили будинки та автомобілі населених пунктів Дніпропетровщини, а деталі обстрілів з'ясовуються.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що на Херсонщині російська армія залишила після себе такі ж звірства, як і в інших регіонах, куди змогла зайти, а слідчими вже задокументовано близько 400 військових злочинів окупантів.