Внаслідок ракетного удару по Харківській області в Куп'янську поранено двох людей

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, є постраждалі. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську з пораненням госпіталізовано чоловіка 48 років та жінку 26 років... У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт та освітню установу», – повідомив він.



Крім того, близько 22:40 окупанти завдали удару трьома ракетами (за попередніми даними, ЗРК С-300) по Індустріальному району Харкова. Пошкоджено промисловий об'єкт, без потерпілих.



Ще двоє людей постраждали через міни. Так, у Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався 45-річний чоловік, у Волоховому Яру отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.



У прес-службі ДСНС у Харківській області повідомили, що у Шевченківській громаді зафіксовано не менше 4 влучень в інфраструктурні об'єкти та житловий багатоквартирний будинок.



Сталося 2 пожежі. В одному з випадків горів навчальний клас у навчальному закладі на площі 50 кв. В іншому – котельня на площі 3 кв.м.», - йдеться у повідомленні.



Обидві пожежі було ліквідовано.