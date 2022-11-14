ЗМІ: У Кремлі допустили перенесення великої прес-конференції Путіна на 2023 рік

У Кремлі наразі немає рішення про те, чи проводити цього року велику прес-конференцію президента РФ Володимира Путіна та пряму лінію. Не виключено їх перенесення на 2023 рік. Про це пише РБК із посиланням на свої джерела.



Як розповіли два знайомі з обговоренням питання джерела РБК, на даний момент немає фінального рішення про те, чи проводити її до кінця року.



За словами двох інших знайомих з обговоренням питання співрозмовників РБК, підготовка до заходу ще не ведеться. Одне з джерел каже, що при ухваленні остаточного рішення враховуватиметься, зокрема, ситуація в «зоні спецоперації».



Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що оголошення послання президента Федеральним зборам поки що планується до кінця року, але точної дати ще немає.