ЗМІ: У Кремлі допустили перенесення великої прес-конференції Путіна на 2023 рік

14 листопада 2022, 11:00

ЗМІ: У Кремлі допустили перенесення великої прес-конференції Путіна на 2023 рік

У Кремлі наразі немає рішення про те, чи проводити цього року велику прес-конференцію президента РФ Володимира Путіна та пряму лінію. Не виключено їх перенесення на 2023 рік. Про це пише РБК із посиланням на свої джерела.

 Як розповіли два знайомі з обговоренням питання джерела РБК, на даний момент немає фінального рішення про те, чи проводити її до кінця року.

 За словами двох інших знайомих з обговоренням питання співрозмовників РБК, підготовка до заходу ще не ведеться. Одне з джерел каже, що при ухваленні остаточного рішення враховуватиметься, зокрема, ситуація в «зоні спецоперації».

 Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що оголошення послання президента Федеральним зборам поки що планується до кінця року, але точної дати ще немає.

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