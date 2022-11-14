Зеленський приїхав до звільненого Херсону

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Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон. Про це повідомляє Reuters.



«Ми рухаємось уперед. Ми готові до миру, світу для всієї нашої країни», - сказав він.



Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.



Президент сказав, що приїхав до Херсона, щоб підтримати мешканців міста, передає «Інтерфакс-Україна».



«Мені здається, треба бути тут і підтримувати людей, щоб вони відчували, що ми не просто говоримо, а реально повертаємо, реально піднімаємо наш прапор. А ще по-людськи хочеться енергію та емоції отримати від людей», - сказав він.



