Зеленський приїхав до звільненого Херсону

Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон. Про це повідомляє Reuters.
«Ми рухаємось уперед. Ми готові до миру, світу для всієї нашої країни», - сказав він.
Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.
Президент сказав, що приїхав до Херсона, щоб підтримати мешканців міста, передає «Інтерфакс-Україна».
«Мені здається, треба бути тут і підтримувати людей, щоб вони відчували, що ми не просто говоримо, а реально повертаємо, реально піднімаємо наш прапор. А ще по-людськи хочеться енергію та емоції отримати від людей», - сказав він.
Офіційне підняття українського прапора у Херсоніhttps://t.co/7Ej09byKzO pic.twitter.com/0UGQyMH47S— Новини Донбасу (@novostidnua) November 14, 2022