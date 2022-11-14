Армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі Сумської області

Російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники», - розповів він.



Також Живицький повідомив, що троє робітників, які потрапили під обстріл, зараз у лікарні з осколковими пораненнями. В одного із постраждалих сильні пошкодження ніг. Крім того, він розповів, що на місці події зараз працюють піротехніки, оскільки є нерозірвані снаряди.

Раніше в Національній поліції України повідомили, що минулої доби війська РФ обстріляли пологовий будинок, лікарню, школу і будинки в Донецькій області.