Канада виділяє Україні 500 млн доларів військової допомоги та вводить санкції проти 23 росіян

Канада введе санкції проти ще 23 громадян РФ через порушення прав людини. Про це повідомляється на сайті прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо.



«Канада також запроваджує додаткові санкції проти російських громадян. Ці санкції торкнуться 23 членів із російської сфери правосуддя та безпеки, включаючи співробітників поліції та слідчих, прокурорів, суддів та співробітників в'язниць, залучених до серйозного та систематичного порушення прав людини щодо російських лідерів опозиції», - йдеться у заяві.



Трюдо також заявив про виділення пакету військової допомоги Україні на 500 млн доларів. Ці кошти підуть на придбання обладнання для спостереження та зв'язку, палива та медикаментів.