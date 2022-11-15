У Сєвєрному під обстрілами російської армії загинула людина

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських військ загинув один мирний житель. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



14 листопада російські військові вбили одного мирного жителя на Донеччині — у Сєвєрному.

Також, за даними Кириленка, правоохоронці виявили тіла трьох убитих армією РФ людей під час окупації - у Новому.

Ще одна людина в Бахмуті отримала поранення.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1208 мирних жителів, а ще 2593 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти на Луганщині, незважаючи на ситуацію, що загострилася, не закривають школи на окупованій території, а прикриваються учнями і намагаються влаштовувати провокації.