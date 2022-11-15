У Донецькій ОВА розповіли про складну ситуацію на трьох напрямках

15 листопада 2022, 10:36

У Донецькій ОВА розповіли про складну ситуацію на трьох напрямках

Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно, але російські війська продовжили стріляти по цивільним на окремих ділянках фронту. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що на Волноваському напрямку зафіксовано авіаудар та інтенсивні артобстріли Вугледара, а також під вогонь потрапили Павлівка та Пречистівка, але обійшлося без жертв.

За інформацією Кириленка, на Донецькому напрямку вночі були одиночні прильоти по старій та центральній частині Авдіївки, а вранці російські війська масовано обстріляли центр міста.

«На Горлівському напрямку гучно було в околицях Торецької, Світлодарської та Соледарської громад. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає», - розповіли у Донецькій ОВА.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 14 листопада російські військові вбили одного мирного жителя у Сєвєрному.

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