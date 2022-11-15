Росіяни обстріляли Білопільську громаду на Сумщині, у прикордонному селищі сильні руйнування

Російські окупанти обстріляли Білопільську громаду Сумщини. У прикордонному селищі значні руйнування. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«"Привіти" з самого ранку росіяни направили на Білопольську громаду. В одному із прикордонних сіл значні руйнування. Ворог обстріляв цю територію з мінометів. Було 20 вибухів. На даний момент відомо про два дуже пошкоджені будинки місцевих жителів, також гараж, сарай та авто», - сказано в повідомленні.



Люди не постраждали. Деталі обстрілу уточнюються.