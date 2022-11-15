Головні події в окупації 15 листопада

15 листопада 2022, 22:56

Головні події в окупації 15 листопада

Політика

 Росія могла зволікати з оголошенням про вихід із Херсона для уникнення політичної перемоги адміністрації Джо Байдена на проміжних виборах. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника розвідки.

 Економіка

 Попри санкції ЄС, Росія продає своє вугілля до Європи. За нелегальними схемами, мабуть, стоять підставні фірми з Одеси та російський титановий олігарх. Подробиці дивіться у розслідуванні журналіста Олексія Мацукі. Текстова версія розслідування доступна тут.

 Російський «Промзв'язокбанк» почав пропонує кредити мешканцям підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територій.

 Суспільство

 У Донецьку могли незаконно мобілізувати тисячу працівників комунального підприємства «Донецьктеплоенерго», яке забезпечує місто опаленням.

Співробітники окупаційної «адміністрації» Нової Каховки Херсонської області залишили місто нібито через обстріл ЗСУ.

 За даними Маріупольської міськради, окупанти зруйнували понад п'ятдесят тисяч квартир у Маріуполі.

 У Луганській ОВА повідомили , що в порожні будинки захопленого військами РФ Новоайдара Луганської області розселяються окупанти.

 Бойові дії

В угруповання «ДНР» заявили про те, що внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей у Горлівці та Ясинуватій. У Київському районі Донецька постраждав хлопчик-підліток 2010 року народження.

 Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.

Ще за темою

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:56
Головні події в окупації 15 листопада
18:53
У Донецьку поранено хлопчика
18:34
Російський банк пропонує кредити мешканцям окупованої частини Донбасу
16:49
Путін присвоїв «звання» окупованим Мелітополю, Маріуполю, Горлівці та Луганську
16:26
Армія РФ готується до битви за Маріуполь — Донецька ОВА
16:15
«ДНР»: П'ять мирних жителів поранено у Горлівці та Ясинуватій
14:17
Окупаційна «адміністрація» Нової Каховки залишила місто
12:56
Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини
12:14
Армія РФ зруйнувала понад 50 тисяч квартир у Маріуполі
11:49
«ЛНР»: За добу під час обстрілів поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки
11:06
«ДНР»: За добу від обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення
10:15
У порожні будинки окупованого Новоайдара розселяють російських військових
09:00
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух
16:45
У Маріуполі розпочато прийом заяв на отримання паспорта РФ — Андрющенко
16:13
«ДНР»: У Київському районі Донецька через обстріл загинула жінка, ще одна поранена
Всі новини
23:05
Російські ракети вдарили по Польщі, заявив Зеленський
22:56
Головні події в окупації 15 листопада
22:37
Вибухи у Польщі: Реакція США
22:05
«Навмисна провокація»: У Міноборони РФ прокоментували вибухи в Польщі
21:38
Україна припинила прокачування нафти через «Дружбу»: В Угорщині зібрали Раду безпеки
21:15
Міноборони Латвії: Російські ракети впали на території НАТО — у Польщі
20:39
У Польщі скликали Комітет із нацбезпеки. Можливо, через ракети РФ
20:12
У Краматорську 90% будинків у приватному секторі отримують газ
19:49
Через ракетний удар у Кривому Розі заблоковані під землею шахтарі
19:28
Пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури, Харківщина повністю без світла
19:17
Мобільні оператори повідомляють про можливі перебої зі зв'язком
18:53
У Донецьку поранено хлопчика
18:34
Міненерго: Атака на енергосистему України може мати наслідки для низки сусідніх країн
18:34
Російський банк пропонує кредити мешканцям окупованої частини Донбасу
18:02
Ще може бути до 20 ракетних ударів — Зеленський
Всі новини
ВІДЕО
Як РФ обходить санкції, продаючи вугілля до Європи ►
15 листопада, 00:25
Центр Горлівки потрапив під обстріл, пошкоджено ДК «Шахтар»
12 листопада, 09:29
Ремонт Кримського мосту триватиме ще рік ►
11 листопада, 23:48

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама