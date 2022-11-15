Головні події в окупації 15 листопада

Політика



Росія могла зволікати з оголошенням про вихід із Херсона для уникнення політичної перемоги адміністрації Джо Байдена на проміжних виборах. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника розвідки.



Економіка



Попри санкції ЄС, Росія продає своє вугілля до Європи. За нелегальними схемами, мабуть, стоять підставні фірми з Одеси та російський титановий олігарх. Подробиці дивіться у розслідуванні журналіста Олексія Мацукі. Текстова версія розслідування доступна тут.



Російський «Промзв'язокбанк» почав пропонує кредити мешканцям підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територій.



Суспільство



У Донецьку могли незаконно мобілізувати тисячу працівників комунального підприємства «Донецьктеплоенерго», яке забезпечує місто опаленням.



Співробітники окупаційної «адміністрації» Нової Каховки Херсонської області залишили місто нібито через обстріл ЗСУ.



За даними Маріупольської міськради, окупанти зруйнували понад п'ятдесят тисяч квартир у Маріуполі.



У Луганській ОВА повідомили , що в порожні будинки захопленого військами РФ Новоайдара Луганської області розселяються окупанти.



Бойові дії



В угруповання «ДНР» заявили про те, що внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей у Горлівці та Ясинуватій. У Київському районі Донецька постраждав хлопчик-підліток 2010 року народження.



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