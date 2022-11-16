Армія РФ обстріляла громади Дніпропетровської області «Градами» та артилерією

16 листопада 2022, 08:54

Армія РФ обстріляла громади Дніпропетровської області «Градами» та артилерією

Російські окупанти вночі обстріляли три громади Нікопольського району на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Війська РФ завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській, обстрілявши населені пункти «Градами» та важкою артилерією.

Обійшлося, за даними Резніченка, без загиблих та поранених.

«У Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили», - розповів він.

Увечері 15 листопада заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні внаслідок ракетної атаки пошкоджено п'ятнадцять об'єктів енергетичної інфраструктури в різних областях.

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