«ДНР»: Четверо поранених за минулу добу, один постраждалий сьогодні

Минулої доби в результаті бойових дій було поранено чотири людини на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Серед постраждалих – 12-річний хлопчик-підліток у Київському районі Донецька. Також поранення цивільних зафіксовано у Микитівському районі Горлівки та Ясинуватої.



За даними «ДНР», пошкоджено 21 будинок у Київському та Куйбишевському районах Донецька, Микитівському районі Горлівки та Червоногвардійському районі Макіївки, а також два об'єкти цивільної інфраструктури.



Сьогодні у Київському районі Донецька на міні «Пелюстка» підірвався чоловік 1965 року народження — його поранено. Це вже 87 випадок підриву на такій міні.

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